Oposición venezolana dice que no participará en elecciones

CARACAS.- La coalición opositora venezolana dijo que no participará en los comicios presidenciales del 22 abril pero dejó abierta la posibilidad de ir a otra eventual consulta más adelante si el gobierno ofrece garantías electorales.

“Nosotros decimos que a esta elección no vamos”, dijo el miércoles a The Associated Press el dirigente opositor, diputado Enrique Márquez, al asegurar que coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acordó por consenso que bajo las condiciones que están planteadas no tienen previsto acudir a la consulta convocada por las autoridades electorales.

Al condenar el anuncio de la alianza opositora, el presidente Nicolás Maduro afirmó que era partidario que junto a las elecciones presidenciales se elija una nueva Asamblea Nacional y los consejos legislativos y municipales, pero admitió que todo dependerá de la decisión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.

“Nosotros sí vamos a elecciones”, dijo en conferencia de prensa Maduro al retar a los dirigentes la coalición, a los que llamó “prepotentes” y “arrogantes”.

“La MUD tiene miedo porque pierde de todas, todas, cualquier elección”, agregó.

Por antes, la coalición, conformada por una veintena de fuerzas, cuestionó en un acuerdo el modo en que el Consejo Nacional Electoral –que controla el gobierno– llamó a las elecciones anticipadas de abril y calificó la convocatoria como un “show del propio gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene”.

“Retamos al gobierno de Maduro a que se mida contra el pueblo en unas elecciones de verdad”, expresó el coordinador político de la coalición, Ángel Oropeza, al leer el texto del documento en el que exigieron a las autoridades que acepten las condiciones del acuerdo que discutieron el mes pasado en República Dominicana.

El vocero recordó que ese acuerdo aprobado por cinco cancilleres latinoamericanos, que participaron como facilitares de las negociaciones, contempla la realización de elecciones en la segunda mitad del año, la conformación de un Consejo Nacional Electoral equilibrado, la invitación a misiones de observación internacionales independientes, el voto de los venezolanos en el exterior, el acceso igualitario a los medios de comunicación, la revocatoria de las inhabilitaciones de partidos y candidatos y la realización de auditorías.

Las negociaciones entre el gobierno y la oposición en República Dominicana fracasaron luego de que el oficialismo llamara de manera anticipada a las elecciones, decisión que fue cuestionada por varios gobiernos que advirtieron que no reconocerían los resultados de los comicios presidenciales.

La coalición llamó a los venezolanos a conformar un “frente amplio nacional”, en el que participarían fuerzas sociales y políticas, para alcanzar este año elecciones “limpias y competitivas”, pero no dejó claro cómo presionarán para alcanzar ese objetivo.

Márquez confirmó que el acuerdo de la MUD fue respaldado por la mayoría de los miembros de la coalición, con excepción de la fuerza minoritaria Avanzada Progresistas, que lidera el precandidato presidencial Henri Falcón, que decidió postergar su decisión y mantener en evaluación la posible inscripción de su candidatura a los comicios de abril.

La alianza extendió por casi dos semanas las consultas entre los partidos miembros y las organizaciones aliadas para tratar de lograr una posición de consenso frente a las elecciones presidenciales, pero el proceso se complicó debido a que algunas fuerzas se manifestaron a favor de presentar candidatos.

Las tensiones políticas en el país suramericano tienden a agravarse mientras se profundiza la crisis económica y social, según reveló la encuesta nacional de condiciones de vida de la población venezolana, elaborada por las tres mayores universidades del país entre julio y septiembre pasado, que fue difundida el miércoles y determinó que 87% de la población enfrenta pobreza de ingresos.

El estudio señala que 80 % de los hogares venezolanos se encuentran en inseguridad alimentaria en medio de una desbocada inflación de cuatro dígitos y una severa escasez de alimentos y otros productos básicos, y que nueve de cada diez venezolanos no pueden pagar su alimentación diaria.