Oposición en el Senado impugnará ley de austeridad

Legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano acusaron que la ley está llena de antinomias, pues "choca" con otras leyes que no fueron derogadas.

CIUDAD DE MÉXICO.-El bloque opositor en el Senado anunció que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad por la aprobación de la Ley de Austeridad, pues acusó que viola la Constitución y derechos humanos de los servidores públicos, quienes no podrán emplearse por 10 años en la iniciativa privada para evitar un conflicto de interés.

La ley, de acuerdo con legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, está llena de antinomias, ya que «choca» con otras leyes que no fueron derogadas y criticaron que los senadores de Morena la aprobaran para darle una satisfacción al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, la panista Minerva Hernández cuestionó a legisladores morenistas si leyeron el dictamen con calma, “si es que no se dieron cuenta de que se contienen antinomias, que se viola la técnica legislativa, que se invaden esferas competenciales de otros Poderes de la Unión, así como de Organismos Constitucionales Autónomos, entre otros tantos temas, porque tiene errores ortográficos y de sintaxis”.

En tanto, la senadora del PRI y ex subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, afirmó que la legislación afectará a más de 1.4 millones de servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, ya que no podrán ser contratados en las empresas privadas que hayan tenido información en el ejercicio de su cargo antes de 10 años.

Indicó que también violenta la división de poderes, además de que trastoca la independencia de los órganos autónomos, “se trata de una ley que pasa por encima del artículo 5 de la Constitución Política que garantiza que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo éstos lícitos”.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, dijo que se avaló una ley que trastoca garantías fundamentales de los trabajadores de la administración pública, por lo que este diferendo sólo podrá resolverlo los ministros.

“Estamos pensando ir a un debate que solamente lo puede resolver la Suprema Corte de Justicia. Se están invadiendo las esferas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos autónomos (…) Acción de inconstitucionalidad, vamos a analizarlo, pero seguramente en el bloque de contención esa sería el planteamiento, lo dijimos abiertamente.

«Salvo que la Suprema Corte cambie de opinión, me parece que es clarísimo que se están invadiendo facultades del Poder Judicial, que se está afectando su autonomía tal cual lo resolvió en la Ley de Remuneraciones”, precisó.

En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, afirmó que una vez que entre en vigor esta ley, a la que Morena le dio su aval, se caerá en la Corte.

“No puedes bloquearle a ningún servidor público ir a trabajar a donde le plazca, si es de manera lícita. Vamos a la Corte, les van a dar una tunda, los van a exhibir, se les va a caer todo el proceso y va a tener que salir AMLO en un año a decir que no hay Ley de Austeridad, porque la Corte es muy mala, es perversa, es la mafia del poder; no aquí es la ignorancia del poder, eso de gobernar no tiene ciencia, sí tiene, hay que saber de derechos, hay que conocer la jurisprudencia, los tratados”, indicó.