Opinan niños y jóvenes en consulta 2019

NUEVO LAREDO, TAM.- Miguel Alejandro Muñoz Sánchez, vocal de capacitación y educación cívica del INE en Nuevo Laredo detalló durante ayer miércoles, los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 en la ciudad.

Destacó que la violencia sigue siendo un tema que preocupa a los menores en diversos ámbitos de sus vidas.

En rueda de prensa, el funcionario informó que se contó con la participación de 35 mil menores de 17 años, esto a través de las 98 casillas de participación que estuvieron disponibles durante el pasado mes de noviembre en los diferentes parques, centros comerciales, escuelas y plazas.

“El distrito 01 de Nuevo Laredo fue el que mayor participación tuvo a nivel estatal, nos llamó mucho la atención la percepción que tienen los adolescentes de las actividades que pueden realizar los hombres y mujeres”.

“A pesar de que somos una sociedad más liberal en la forma de pensar, los jóvenes siguen viendo como conductas permitidas muchas cosas que los hombres pueden realizar, en cambio siguen pensando que una mujer no puede salir a la calle, no puede escoger el trabajo que quiera, no puede fumar o tomar, lo único que se ve bien en la mujer es atender las labores domésticas, es algo preocupante que más del 39 por ciento de los jóvenes piensen así, es algo que tenemos que cambiar”, señaló.

Comentó que otro de los temas preocupantes es la deserción escolar, principalmente por embarazo o cuidado de los hijos.

“Hay que ver que políticas públicas a través de la Secretaria de Educación se pueden generar para cambiar la percepción de los menores, en esta consulta también mostraron un desinterés en los procesos electorales, recordemos que en las pasadas elecciones votó menos del 40 por ciento de la población, cada vez los jóvenes se interesan menos en participar porque no confían en los gobernantes, partidos o políticos, nuestra intención es cambiar la perspectiva entre el INE y los partidos”, recalcó.

Los datos serán compartidos con autoridades municipales, estatales y organismos de apoyo de toda la entidad, esto con el objetivo de diseñar nuevas políticas públicas para procurar un correcto desarrollo de las nuevas generaciones.