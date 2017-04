Once heridos en choque del autobús escolar de Sarasota

FLORIDA.- La patrulla de la carretera de la Florida está investigando un choque que implica un autobús escolar.

El accidente ocurrió en Proctor y Gantt Road el martes por la mañana.

Según las escuelas de Sarasota, había 12 estudiantes en el autobús en el momento del accidente.

Siete estudiantes y dos adultos en el autobús fueron llevados al hospital, con lesiones que no amenazan la vida. Un niño fue llevado en helicóptero con alerta de trauma.

El Distrito Escolar del Condado de Sarasota dijo a ABC Action News que había estudiantes en el autobús de Oak Park School, una escuela con necesidades especiales, ubicada en 7285 Proctor Road.

Según fuentes, el autobús escolar golpeó un automóvil que se volvió frente a él. Eso hizo que el autobús perdiera el control y terminara chocando contra un poste de energía eléctrica.

Un semáforo cayó encima del autobús. Hay cortes de energía reportados en la zona debido al accidente.

Dos adultos del coche también fueron transportados al hospital.

Awaiting press update about a school bus crash in Sarasota co @abcactionnews pic.twitter.com/jARWnsR6w0

School bus crash in Sarasota co sends several special needs students to hospital @abcactionnews pic.twitter.com/24CyyNvDcE

— Jake Peterson (@JakePetersonTV) 11 de abril de 2017