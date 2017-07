OMS: la gonorrea cerca de ser una enfermedad incurable

CIUDAD DE MÉXICO.- La gonorrea podría ser incurable más temprano que tarde. Nueva data de la Organización Mundial de la Salud apunta a que la bacteria que origina esta enfermedad de transmisión sexual ha desarrollado una resistencia a todos los tipos de antibióticos en algunos casos.

78 millones de personas en el mundo la padecen. Infecta los genitales, el recto y la garganta, y muchas veces es difícil de diagnosticar. Aunque algunas mujeres presentan dolor abdominal y ardor, otras personas no tienen ningún tipo de síntomas. Si no se trata, la gonorrea puede generar infertilidad y aumentar el riesgo de contraer VIH.

“La bacteria que causa la gonorrea es muy astuta. Siempre que se usa un nuevo tipo de antibiótico para tratar la infección, el microbio aprende a resistir al fármaco”, explicó la directora del Departamento de Reproducción Humana de la OMS, Teodora Wi en un comunicado de prensa.

El tratamiento recomendado para tratar la neisseria gonorrhoea combina la azitromicina (en pastillas) y el ceftriaxone inyectado.

De los 77 países estudiados, 66% tuvieron cepas de la bacteria que eran resistentes o menos susceptibles al ceftriaxone durante al menos un año entre 2009 y 2014. 81% de los países tuvieron cepas que fueron resistentes o menos susceptibles a la azitromicina.

Se reportaron tres casos “completamente intratables” de gonorrea en el mundo en Japón, Francia y España.

Lo que inquieta a las autoridades es que la mayoría de los países africanos, donde la gonorrea tiene una prevalencia mayor, no reportaron sus cifras. “Probablemente hay casos de gonorrea intratable en muchos de estos países que no están siendo documentados”, alertó Wi.

El panorama no es alentador: no hay vacunas, no hay tratamientos alternativos y las personas que son curadas pueden volver a contraer la infección.

“Debemos prepararnos para esta inminente resistencia al tratamiento. Si no lo hacemos, las consecuencias serán severas”, dijo Wi.

Entre los pasos que deben implementarse, la OMS recomienda desarrollar tests de detección más económicos y agilizar la aprobación de nuevos fármacos experimentales.

Los hispanos en mayor riesgo

Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la gonorrea es una infección muy común, especialmente en jóvenes de 15 a 24 años. En Estados Unidos, los hispanos tienen casi el doble de probabilidades de contraerla que los blancos.

Cualquiera que tenga relaciones sexuales anales o vaginales sin protección puede contagiarse. Por eso, las autoridades recomiendan hacerse una prueba de detección anualmente.

Aunque hay más casos de gonorrea entre los hispanos en EEUU, no se realizan las pruebas de detección oportunamente. Una de cuatro latinas no se ha realizado la prueba del Papanicolau en los últimos tres años y más del 54% de los hispanos nunca se ha hecho el despistaje del VIH.