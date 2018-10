Omite Egidio entrega de declaración patrimonial

CIUDAD VICTORIA,TAM.- Aunque la Ley de Transparencia obliga a los funcionarios públicos a rendir su declaración patrimonial y hacerla pública desde el 2015, la mayor parte de los servidores públicos de las pasadas administraciones no cumplieron con ello, sostuvo Mario Soria Landero.

“La opacidad era la Reyna de los Gobiernos, te imaginas, sino cumplían con la transparencia, menos lo hacían con entregar su declaración patrimonial. Es el caso del ex gobernador Egidio Torre Cantu, que no cumplió pese a que fue apercibido. Ese es el amor que le tiene en Tamaulipas”, señaló.

El Contralor Gubernamental destacó lo anterior al subrayar que el referido ex mandatario estatal no entregó nunca su declaración patrimonial por lo que el órgano de control interno levo a cabo un procedimiento a través del cual se le hizo en su momento un apercibimiento.

“Se le venció el plazo y no regresó, no le importo y ese es el amor que le tiene a Tamaulipas”, insistió.

Ahora estamos en tiempo para rendir las declaraciones patrimoniales que tienen que cumplir todos los servidores públicos, y antes era muy distinto, todavía de la administración anterior la mayoría de los funcionarios no entregaron su declaración patrimonial, comentó.

Comentó que ahora todos los funcionarios públicos van a cumplir con esta disposición y que para ello todos tendrán que llenar un nuevo formato, “estamos teniendo comunicación con entidades, OPDS, Secretarias, para invitarlos y si tienen dudas en el llenado nos lo hagan saber ”, apuntó.

Tengo entendido que antes no subían la información, la ley exigía que a partir del 2015 se tenía que subir todo al portal de transparencia nosotros llegamos y nos vimos en el problema de atraso por que empezamos a subir la información, agregó.

“Incluyendo la del 2015 que era del gobierno anterior, no se subía lo de transparencia cuando ibas a esperar a que hicieran la declaración”, destacó.

En aquel tiempo no se aperturó esa información a raíz de que la ciudadanía fue pidiendo tener conocimiento de lo que pasa en los gobierno a través de transparencia y portales la gente empezó a conocer antes la opacidad era la Reyna de los gobiernos, sostuvo.