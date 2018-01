Olivia Lua, la quinta actriz porno muerta en tres meses

E.U.- Olivia Lua, una actriz porno de apenas 23 años se convirtió en la quinta modelo XXX en morir en menos de tres meses.

Lua, quien se había unido a la agencia LA Direct Models en abril de 2017, fue encontrada muerta en una clínica de rehabilitación en West Hollywood, California.

De acuerdo con un comunicado emitido por la agencia, Olivia no había podido trabajar desde octubre debido a “desafíos personales que la pusieron en rehabilitación residencial por un periodo de casi tres meses y del cual había salido hace apenas uno, con la esperanza de regresar a trabajar a principios de este año”.

El último tuit de la actriz fue publicado la noche de su muerte y en él se puede ver una fotografía de ella vestida de negro y con la frase “Lo siento en todas partes, nada me asusta ya”.

I feel it everywhere, nothing scares me anymore 🌙 pic.twitter.com/oi4QMoBVgj — Olivia Lua † (@OliviaxLua) January 17, 2018

Apenas el pasado 8 de enero, la misma agencia confirmaba la muerte de otra modelo de 20 años: Olivia Noa, a quien describieron como una “una hermosa chica con una dulce personalidad”.

Direct Models is saddened to learn of the passing of our model @olivianovaxxx . While only represented by Direct Models for a short period of time, we came to know Olivia as a beautiful girl with a sweet personality. At the time of writing this the cause of death is unknown. — LA Direct Models (@DirectModels) January 8, 2018

“En Direct Models no podemos creer que estemos dando a conocer una noticia como ésta no una, sino dos veces y en un periodo de tiempo tan corto. Es pura coincidencia que ambas modelos hayan escogido Olivia como su nombre artístico y no tienen otra conexión, de hecho pensamos que nunca se llegaron a conocer”, se lee en el comunicado emitido el pasado jueves 18 de enero.

A la lista de actrices porno que han perdido la vida en las últimas semanas se suma Yuri Luv, de 31 años quien fue encontrada muerta a mediados de diciembre en su departamento en California, aparentemente por una sobredosis.

A principios del mismo mes, la actrizAugust Ames fue encontrada sin vida en su casa de California. Ames, había sido señalada de homofóbica por rehusarse a grabar una escena con un actor que trabaja en pornografía gay.

I don’t have anything to apologize for! Apologizing for taking extra steps to ensue that my body stays safe? Fuck you guys attacking me when none of my intentions were malicious. I fucking love the gay community! What the fuck ever! I CHOOSE who I have inside my body. No hate. https://t.co/7dSbq27K2F — August Ames (@AugustAmesxxx) December 4, 2017

Shyla Stylez fue la primera de estas cinco actrices porno en morir. La modelo canadiense de 35 años fue encontrada sin vida en su cama a principios de noviembre y hasta la fecha se desconocen las causas de su muerte.

A través de Twitter, varias actrices de cine erótico y seguidores de las mismas han expresado su preocupación por las muertes y mientras las actrices comparten lo difícil que es llevar una vida fuera de la industria por los juicios que hace la sociedad, otros más piden atención para impedir que se trate de un tendencia que puede continuar.