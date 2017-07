Ofrecen por error pantallas a $64.50 en Campeche

Un video en redes sociales muestra como varios clientes encontraron que pantallas de 42 pulgadas Led tenían dicho precio pero al internar pagarlas no se las quisieron vender; la tienda podría ser obligada a respetar el precio.

CAMPECHE.-Una tienda departamental ubicada en el fraccionamiento Kala de la ciudad de Campeche colocó por error el precio de 64.50 centavos a pantallas RCA de 42 pulgas, y luego de ser exhibida en redes sociales podría ser obligada a cumplirle a los clientes.

En un video de más de 9 minutos que subió a Youtube el usuario “Poder Ciudadano Radio” se muestra cómo varios clientes encontraron que las pantallas de 42 pulgadas Led tenían como costo 64.50 centavos, por lo que decidieron tomarlas y tratar de pagarlas, sin embargo no se las quisieron cobrar en la caja.

Geny, una de las clientes, explicó en la grabación que el propio gerente intento negociar con ellas, explicándoles que su valor era de 6 mil pesos pero podía dejárselas a mitad de precio, propuesta que no aceptaron.

“Vimos la pantalla en ese precio y pasamos a caja y nos dijeron que no era, entonces ya nos habló el gerente y nos dijo que si queríamos nos la dejaba a mitad de precio, en 3 mil pesos, pero que no podía dárnosla; nos echó un choro; él nos dijo que nos iba a dar en tres mil pesos y cuando la pasaron en caja su precio era de 4 mil 445 pesos y la cajera nos dijo que ese era el precio”, explicó molesta la mujer, que también dijo llevaba tres horas intentando pagarla.

Otra de las clientas que se identifica como Lourdes Mejia en el video aseguró que también se dio cuenta del precio y cuando quiso pagarla no se lo permitieron las cajeras: “Nos dicen que no nos van a cobrar”, señaló.

Nidia Guillermo también se quejó que la tienda no quiso respetar el precio de la Pantalla RCA de 42 pulgadas tipo LED FHD: “Yo igual había agarrado una y a mí no me la dejaron cobrar, ya fui a ver a la licencia y mañana nos espera en palacio (de gobierno) para que nos acompañe a la Profeco”, refiere.

Esta es la segunda ocasión que esta sucursal se equivoca y es obligada a respetar el precio, ya en junio del 2014 la Profeco los obligó a vender en 70 centavos una pantalla de 39 pulgadas debido a que por error colocaron la etiqueta a este costo.

Ante estos hechos, y luego de la queja interpuesta ante la Procuraduría Federal del Consumidor, el delegado estatal en Campeche, Rafael Montero Romero, dijo que la tienda tenía que respetar el precio y vender las pantallas, incluso advirtió que la multa por no cumplir podría ser de 300 mil pesos.

Por el momento, tanto Profeco nacional y la oficina de Campeche llevan a cabo la investigación para luego emitir su fallo y determinar si Bodega Aurrera deberá de cumplir con lo que decía su cartel de precio y a cuántos clientes se les tendrá que respetar ese precio. De acuerdo con la Profeco, en los próximos días tendrán lista la resolución del caso

En redes sociales la noticia fue tomada por algunos usuarios como una broma y de inmediato surgieron los memes con el hashtag #LadyPantalla o #LadyGandalla.