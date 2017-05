Ofrecen financiamiento a fondo perdido

NUEVO LAREDO, TAM.- Será en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) la asesoría sobre el financiamiento a fondo perdido que la Secretaría de Economía ofrece a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

El programa se llama Fondo Perdido o lo que es lo mismo, la convocatoria 2.5 del INADEM, será la segunda oportunidad para personas que en la anterior convocatoria no alcanzaron a participar, comentó Ofelia Garza Delgado, titular de Canacintra de Nuevo Laredo.

“La convocatoria será del 5 al 26 de junio, habrá un programa que los que se registren tienen que cubrir, es el llamado Programa de Incubación en Línea ((PIL), que al concluir se les entregará una constancia , ese será uno de los requisitos para solicitar el fondo perdido”, añadió Garza Delgado.

Las personas que no han iniciado siquiera el proceso de registro, lo pueden hacer en Canacintra, realizar el curso para obtener el PIL y solicitar fondos hasta por 50 mil pesos.

Es el gobierno federal que apoya para la creación y fortalecimiento de empresas básicas, quienes busquen obtener un fondo perdido deberán reunir ciertas condiciones.

“En primer lugar deben ser emprendedores, es decir no han dado de alta a la empresa o no tienen un año de haberse registrado, después de un año de haber dado de alta al negocio ya no son considerados como viables para ser emprendedores”, afirmó.

Canacintra, ofrecerá asesoría y orientación a las personas interesadas de esto que podemos resumir así, proyecto=ahorro=gobierno ofrece 80 por ciento de la inversión, el 20 por ciento restante corresponde al emprendedor.

Canacintra los atiende en un horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, para conocer la información sobre el registro y el curso en línea, recordandoles es necesario cuente con firma electrónica.