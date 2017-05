Ofrecen farmacias consultas y ofertas

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la finalidad de contribuir con la economía de las familias neolaredeses, algunas cadenas farmacéuticas ofrecen medicamentos a bajo costo e incluyen en sus servicios consultas y demás estudios clínicos igualmente a precios más bajos con la denominación de “orientación médica”.

El objetivo es el de ofrecer a la ciudadanía de mediano y bajo poder adquisitivo, medicamentos y atención médica a costos menores.

Además cuentan con consultorios que ofrecen consultas a costos bajos para la población que no cuenta con seguridad social o algún seguro médico, lo que representa una alternativa para atenderse de sus enfermedades.

De tal manera que las cadenas como las Farmacias GI, Similares, Benavides y Guadalajara, se sumaron a ofrecer consultas a bajo costo, con precios de entre 30 y 40 pesos.

Jessica Rodríguez, madre de familia señaló que este tipo de acciones benefician a las personas que no cuentan con seguro social o con los recursos suficiente para atenderse con un médico particular.

“He venido a consultar varias veces y los médicos nos tratan muy bien, la verdad la atención que brindan es muy buena, cuanto mis niños se me han enfermado los he traído y gracias a Dios me los han atendido bien, rápido se alivian con los medicamentos que recetan, yo no cuento con seguro social, ni seguro popular, pero no me quejo porque a pesar que las consultas son baratas, los doctores son muy buenos”, subrayó la mujer.