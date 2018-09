Ofrece SEBIEN más becas a estudiantes

CIUDAD VICTORIA,TAM.-Recursos por alrededor de los 30 millones de pesos, comenzarán a ser asignados a estudiantes de nivel medio superior, para apoyarlos en este último cuatrimestre del 2018, adelantó Alvaro Humberto Barrientos Barrón.

“En coordinación con el ITABEC, la Secretaría de Bienestar Social, habrá de iniciar un barrido en los 43 municipios, para detectar a aquellos alumnos que puedan resultar beneficiados con este tipo de programas”, señaló.

El Subsecretario de Participación Ciudadana y Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar Social en Tamaulipas comentó lo anterior, luego de ser consultado acerca de los programas que en el cierre de este año, mantendrá vigentes la citada dependencia estatal.

“Es una beca dirigida a estudiantes de educación media superior, saldrá una convocatoria a través de ITABEC y se habrán de aprovechar los Comités de Bienestar Social, se les habrá de dar difusión”, señaló.

Les daremos difusión para identificar si hay personas, que son padres de familia ó madres de familia, que están estudiando para que puedan ser acreedores de esta beca que corresponde a los meses de septiembre a diciembre en pago de una sola exhibición, puntualizó.

Dijo que los requisitos para obtener la beca son el ser tamaulipeco, o con más de un año de residencia en Tamaulipas, que tengan un ingreso per cápita que no pase de los 4 salarios mínimos, es decir, no mayor de 9 mil pesos por familia.

Estableció que los padres de familia que no te han ingresos superiores a los cuatro mil pesos mensuales serán apoyados con aquellos hijos que están por terminar su carrera, la beca oscilará en rededor de los 2 mil pesos mensuales durante el último cuatrimestre del año.

Señaló que el dinero que se les asigne deberá de ser utilizado para su transporte, útiles escolares, matrícula, lo que puedan necesitar.