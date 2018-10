Ofrece Blas pláticas motivacionales

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el mensaje de que nada es imposible en la vida, el frontenista internacional guatemalteco Juan Diego Blas Fernández, quien nació con una ausencia congénita de peroné en la pierna derecha, ofreció una platica motivacional a niños, jóvenes y adultos, titulada “Es Cuestión de Límites”.

La conferencia, que duro por espacio de una hora, tuvo lugar en el Gimnasio Benjamín Galván Maytorena de la Unidad Deportiva Benito Juárez y la cual fue presentada por la Liga Municipal de Frontenis en conjunto con la Dirección Municipal de Deportes, en donde la entrada fue completamente gratuita.

DESDE MUY PEQUEÑO UTILIZA UNA PROTESIS

Con 27 años de edad y recientemente casado, Blas indicó que esta platica trató principalmente de su vida, en donde desde muy pequeño utilizaba una prótesis para poder realizar sus actividades cotidianas de forma normal.

“Hablamos sobre como el deporte, en esencia el frontón, me ayudó a superar tal situación, en el que realmente agradezco haber nacido así, porque si no, no estuviera haciendo todas estas cosas, en el que además abordamos sobre mis anécdotas, participaciones a nivel internacional, entre otros aspectos, en donde siempre les digo que el limite esta en sus mentes”, comentó, Fernández, quien además trabaja para el Comité Olímpico de su país.

INICIÓ A LOS 11 AÑOS EN EL FRONTENIS.

Por su parte, Juan inició en el frontenis ha alrededor de los 11 años, en donde sus papás se convirtieron en una pieza fundamental en su entorno, ya que antes de entrenar a dicho deporte, lo inscribieron para que practicará natación y tenis.

“El frontón es parte de mi, ya que me gusta por su pasión y dinamismo, en donde uno de mis mayores logros ha sido las dos medallas de bronce conseguidas en los Juegos Bolivarianos del 2013, ya que competimos contra rivales que no tienen mi condición, y de hecho no existe ninguno frontenista que juegue con este estado, así que es doblemente satisfactorio”, apuntó, quien estudia una maestría en Gestión Deportiva.

Con 4 mundiales absolutas en su historial, el más reciente en Barcelona, España, Blas ahora tiene como meta hacer un buen papel en los Juegos Panamericanos del 2019 en Lima, Perú, el cual será del 26 de julio al domingo 11 de agosto.

“Asimismo tenemos en el comentado año, el torneo de clasificación para la copa del mundo de trinquete en el 2022, así que es por ello que nos estamos preparando muy fuerte para estos dos importantes eventos”, finalizó.

Tras haber concluido su conferencia, Diego se tomo fotografías con los asistentes, además de que disputo un partido de exhibición en la canchas de la Unidad Deportiva Benito Juárez, dentro de la especialidad de paleta goma ante Jonathan Osoria, quien represento a Estados Unidos en la reciente justa mundialista en Barcelona.

PALMARES

-DOS MEDALLAS DE BRONCE EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL 2013

-QUINTO LUGAR DE FRONTENIS DEL CAMPEONATO MUNDIAL ABSOLUTO DE MÉXICO DEL 2006

-SEPTIMO LUGAR DE FRONTENIS DEL CAMPEONATO MUNDIAL ABSOLUTO SUB 22 ESPAÑA 2007

-SEXTO LUGAR DE PALETA GOMA EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS DE GUADALAJARA 2011

-QUINTO LUGAR DE PALETA GOMA EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FRANCIA 2010