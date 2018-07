Oficinas de visas ayudan a clientes en sus trámites

NUEVO LAREDO, TAM.- Actualmente el negocio de las oficinas que brindan ayuda en el “trámite de visas láser”, continua por buen camino, y las que se han ubicado en un lugar estratégico, que es cerca de la oficina de pasaportes mexicanos, donde llaman la atención a los ciudadanos que buscan sacar su visa, o bien son abordados por empleados de dichas oficinas, ofreciéndoles sus servicios.

En el tema de las visas, estas oficinas tienen precios que varían, obviamente para atraer clientes ya que hay mucha competencia entre ellos en el sector, algunos por el tramite en general incluyendo el pago de la visa que es de 160 dólares, cobran 3 mil 980 pesos, que convertidos en dólares son dependiendo del tipo de cambio alrededor de 209 a 240 dólares en caso de adultos, quedándoles una ganancia de entre 45 y 50 dólares, que serían cerca de mil pesos por trámite.

En entrevistas realizadas recientemente en las oficinas de pasaportes y en el consulado americano, ambos hacen el llamado a la ciudadanía, para que no se dejen engañar, todo trámite fuera de estas oficinas no garantiza el obtener ambos documentos, sin embargo si la pérdida de su dinero, ya que la visa no es seguro sea autorizada si se realiza el trámite mediante una oficina de éstas u otra persona.

Aunque estas oficinas de tramites estén establecidas, en lugares públicos e incluso sean dirigidas por abogados, solo son como su nombre lo dice, de mero trámite, dando únicamente la seguridad a las personas de que puedan ser llenadas correctamente sus solicitudes y ahorrar tiempo ya que el tramite lo hacen ellos, pero nada asegura que obtendrán su visa láser, y tendrán que pagar nuevamente por una nueva cita.