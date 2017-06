Ocho smartphones que podrías comprar en Hot Sale 2017

Los celulares se han convertido en gadgets indispensables en nuestras vidas, no sólo para mantenernos comunicados, en ellos almacenamos nuestra vida social, fotografías de nuestros mejores momentos e información personal y delicada que cargamos en nuestro bolsillo todos los días

La compra y renovación de estos equipos conlleva ciclos cada vez más cortos. Cada año las compañías más importantes de tecnología lanzan nuevos modelos gama alta, son interesantes para actualizar nuestro actual equipo o entrar en un mercado innovador.

Las fechas comerciales importantes como Hot Sale, permiten tener acceso a precios exclusivos a través de las compras online, una gran oportunidad para cambiar nuestros equipos sin esperar las ofertas de año nuevo, pero sobre todo, hacerlo desde la comodidad de nuestros hogares, oficinas o escuelas.

¿Por qué cambiar nuestros Smartphones? Linio te presenta las razones más importantes de porqué deberías considerar comprar algunos de estos 8 smartphones en este Hot Sale.

Samsung Galaxy S8

Samsung decidió no presentar su último equipo durante el Mobile World Congress y esperó hasta el 29 de Marzo de este año para lanzar el Samsung Galaxy S8 en su Unpacked 2017. Finalmente veríamos el primer smartphone de la surcoreana que eliminaría el botón home tan representativo en los equipos de su línea para integrarlo a su pantalla.

¿Por qué comprarlo?

Su pantalla casi a los límites de sus esquinas, no sólo te permitirán apreciar tus videos en un formato más amplio en la palma de tu mano, también te darán una nueva experiencia cuando empresas de entretenimiento comiencen a diseñar contenido exclusivo para este formato. Galaxy S8 hereda grandes características de su antecesor como su ampliación de memoria, cámara doble pixel y su resistencia al agua. También añade nuevas tecnologías como el reconcomiendo de Iris y Bixby, el asistente personal diseñado por Samsung.

IPhone 7 Plus

En los últimos años, septiembre se ha vuelto un mes clave para la industria de la tecnología. En el 2016 Apple nos presentó sus últimos equipos de los que ya casi se conocía todo gracias a los rumores que circulaban en la red en páginas especializadas. El mundo veía el nacimiento de dos nuevos equipos de la familia Apple: El iPhone 7 y 7 Plus.

¿Por qué comprarlo?

La serie 7 del famoso teléfono de la compañía de la manzana incluye dos características que inmediatamente te enamoraran si eres fan de la empresa o buscabas lo último en tecnología. La resistencia al agua (primera vez vista en un artículo de Apple) y la cámara principal de doble lente, que le da un zoom óptico x2 a nuestras fotos, añadiéndoles un efecto de profundidad vista sólo en cámaras especializadas.

Huawei P10

Huawei ha comenzado a sorprender a los expertos y clientes al empezar a diseñar teléfonos de gama alta que fácilmente podrían estar a la altura de los grandes como Samsung o Apple. El año pasado Huawei sorprendió al mundo con el P9, uno de los primeros celulares con doble cámara que inició una tendencia en la industria.

¿Por qué comprarlo?

En el P10 no sólo la cámara principal doble lente mejoró en su calidad, también su cámara para selfies obtuvo una mejora considerable con el que te encantará tomarte más fotos, además, su nueva carga rápida en conjunto con una batería más grande te dará una duración mayor a muchos equipos a un precio accesible.

LG G6

En el 2016 vimos la llegada del G5, un teléfono modular que nos daba la opción de agregar nuevas funciones al teléfono a través de su parte inferior, lamentablemente la idea no fue tan espectacular como se pensaba, por lo que LG decidió darle un cambio completo al diseño de su nuevo teléfono para el 2017.

¿Por qué comprarlo?

El nuevo LG G6 cambió radicalmente su diseño al de su predecesor. Incluyó nuevas funciones como la resistencia al agua, una pantalla más amplia al eliminar todo el espacio posible hacia los bordes, además de una mejora significativa en la calidad en sus cámaras tanto frontal como trasera lo hacen una gran opción, sobre todo si le sumamos su ampliación de memoria vía microSd y su buen desempeño. Podría ser la mejor alternativa a un S8.

Nokia 6

Gracias a la empresa HMD, Nokia revivió de las cenizas lo que Microsoft dejó en la travesía de los Windows Phone. 2017 vio la llegada de nuevos equipos de la icónica finlandesa corriendo el software más usado en smartphones en el mundo: Android, buscando hacerse un lugar en el nuevo mercado de los equipos de telefonía, comenzando en China y luego el resto del mundo.

¿Por qué comprarlo?

No sólo el Nokia 6 representa lo que la marca finlandesa nos había presentado años atrás en lo que a resistencia se conoce gracias a su construcción en aluminio serie 3000, también logra un muy buen balance en lo que respecta a su desempeño y su precio. Si te encantaban los antiguos equipos Nokia, no hay mejor oportunidad de revivir a un grande con este clásico.

Motorola Z Play

Motorola es una compañía que nos tiene acostumbrados a los diseños y funciones fuera de lo común y esto no es ajeno en la gama que llegó en el 2016. A pesar de que a LG no le funcionara un sistema modular, los Moto Mods fueron una historia diferente al ser uno de los mayores atractivos en la nueva gama de los Motorola.

¿Por qué comprarlo?

Si eres de aquellos que necesitan que la batería de su celular les dure todo el día, el Z Play es lo que estabas buscando, ya que incluye una batería gigantesca de 3,510mAh que, aunado a su carga rápida TurboBoost a través de su conector USB-C no te dejará tirado justo cuando más lo necesitas. Su cámara frontal con flash es un añadido muy interesante para aquellos que son amantes de las selfies.

Motorola Moto G4

El Moto G4 llegó el año pasado con el propósito de ofrecerles a los nuevos usuarios buenos equipos a precios accesibles bajo la tutela de Lenovo, su dueño desde 2014. El Moto G4 se presenta con un nuevo diseño, más liviano y con características llamativas de quien busca un equipo funcional.

¿Por qué comprarlo?

Una batería de 3000mAh nos asegura tener la suficiente energía para no recargarlo en todo el día, además de que su pantalla Full HD es un gran agregado para ver nuestro contenido multimedia sin reducir su duración radicalmente. A pesar de sólo tener 16GB de almacenamiento, podemos ampliarla vía microSD hasta 128GB.

Infinix Hot S

Esta terminal marca la era de los smartphones chinos construidos con materiales de gran calidad, un desempeño superior y precios accesibles que apareció en México durante 2016, cuando múltiples marcas arribaron a América Latina. Infinix que había probado suerte en África, decidió que el Hot S sería uno de los equipos con los cuales estaba decidido a conquistar el mercado de este lado del mundo.

¿Por qué comprarlo?

El Infinix Hot S es un equipo que te sorprenderá. Su gran balance entre la duración de su batería, velocidad de ejecución de aplicaciones y sobre todo: el precio, es un conjunto de elementos que logran un balance que desearíamos ver en otros equipos. Si necesitas un smartphone con el que no sea necesario llevar el cargador a todos lados, Infinix es tu mejor opción.



Fuente: Linio