Obtiene Rodrigo Medina suspensión contra detención

El ex mandatario acompañó a su esposa Gretta Salinas a una audiencia ante la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León. [Agencias]

El ex mandatario acompañó a su esposa Gretta Salinas a una audiencia ante la Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León. [Agencias]

Un juez federal concedió al ex gobernador de NL la suspensión provisional que congela la posibilidad de que el Juez de Control de la entidad ordene su detención

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal concedió la suspensión provisional a Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, para que no pueda ser detenido.

La medida dictada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, congela la posibilidad de que el juez de control de la entidad ordene su detención hasta que se resuelva la suspensión definitiva, por lo que quedó a disposición del juzgado de amparo en lo que se refiere a su integridad física y libertad personal.

El juez de amparo fijó una garantía por 50 mil pesos que el ex mandatario deberá pagar dentro de los cinco días siguientes a que sea notificado de la suspensión otorgada a su favor; de no hacerlo, la medida será levantada y el ex mandatario podrá ser detenido.

De emitirse alguna orden de aprehensión en su contra en algún procedimiento diverso, Medina De la Cruz deberá ser ingresado al centro preventivo de reinserción social correspondiente a disposición del juzgado de amparo únicamente por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición del juez de control responsable para los efectos de la continuación del procedimiento penal de origen, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.