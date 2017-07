Obtención de “malware” espía “Pegasus”, acto de profunda corrupción, afirman

CIUDAD DE MÉXICO.- La compra del “malware” espía “Pegasus” a la empresa Grupo Tech Bull SA de CV representa un acto de “profunda corrupción”, lleno de irregularidades y poco clara al momento de realizar la licitación, coincidieron dos de los representantes de organizaciones civiles que habrían sido infectados con el software y quienes además exigieron a las autoridades una investigación sobre la compra.

Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), y quien con sus investigaciones apoyó al grupo de reporteros y de representantes de derechos humanos en la denuncia del alcance de “Pegasus”, aseguró que la operación para adquirir por 32 millones de dólares ese programa es un “indicio fuerte” de actos de corrupción.

Consideró que es necesario que se transparente la forma en que fue adquirido ese software, además de señalar a Tomas Zerón de Lucio, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), como el principal responsable de esta operación, por lo que, dijo, es urgente investigar su participación, debido a que sigue trabajando como funcionario.

Indicó que a Zerón de Lucio, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, se le debe indagar de inmediato para conocer los pormenores de la compra del software con dinero público.

El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales declaró que en el tema de la contratación del programa “no hay ninguna garantía de que esto haya dejado de suceder”.

Aseguró que no existe ningún argumento válido para mantener en secrecía el proceso de contratación.

Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), dijo a EL UNIVERSAL que la compra por más de 32 millones de dólares es una operación “completamente irregular”, que incluso podría representar un caso de corrupción, por lo que debe ser auditada.

Comentó que la compra por parte de la PGR muestra la debilidad de los procesos de adquisiciones del Estado, por lo que las licitaciones deben tener procedimientos más claros y destacó que la adquisición de este malware arroja muchas dudas.

“Esto habla de la debilidad de los procesos de adquisiciones del Estado: ¿con qué criterios se puede hacer una licitación de más de 30 millones de dólares a una empresa que acaba de surgir? No me extrañaría que en el caso de ‘Pegasus’ no sólo fuera el uso de herramientas de espionaje contra ciudadanos que no representan una amenaza a la seguridad nacional, sino también puede ser un caso de corrupción, por la evidencia que presenta una licitación poco clara y que arroja muchísimas dudas”, advirtió.