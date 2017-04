Obras de infraestructura hacen a México más competitivo, señala EPN

CIUDAD DE MÉXICO.- Acompañado por los gobernadores de Morelos, Graco Ramírez; de Guerrero, Héctor Astudillo, y del Estado de México, Eruviel Ávila, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Paso Exprés de Cuernavaca.

Enfatizó que todas las obras en materia de comunicaciones se inscriben en la convicción del gobierno de la República para mantener el desarrollo de infraestructura carretera a fin de lograr una mejor conectividad y atraer más inversiones al país.

Apuntó que de acuerdo con la medición a 150 países, realizado por el Foro Económico Mundial en materia de infraestructura y su importancia para elevar la competitividad, México pasó del lugar 68 en 2012 al 57 en 2016.

Esto, dijo, acredita que México, gracias a los trabajos que hemos venido realizando, a las inversiones que se han venido impulsando desde el ámbito público y privado para desarrollar más infraestructura, están haciendo que nuestro país sea más competitivo.

“Y esto quiere decir más atractivo para el desarrollo de inversiones productivas, para establecimiento de empresas, de industrias que están generando empleo, tanto de inversiones nacionales, como de inversiones extranjeras”, afirmó.

Asentó que tener una buena conectividad en materia de infraestructura carretera hace que los costos de producción se reduzcan y con ello eso eleva la competitividad nacional, que México pueda competir con otras naciones y ser más atractivo para quienes van a invertir en México.

A solicitud del gobernador Graco Ramírez, el presidente Peña Nieto pidió que se diera el nombre de “Paso Exprés Tlahuica de Cuernavaca” a esta obra en el ánimo del sentido de identidad de los morelenses.

“Hay que bautizarlo, señor Gobernador. Usted ya me comentaba, no se me olvida, me dijo: vamos a ponerle el Paso Exprés Tlahuica, que es rendirle, realmente, tributo a este sentido de identidad y de pertenencia que tiene la gente del Estado de Morelos, como uno de los pueblos originarios, pueblo originario que nos da sentido de identidad.

“Y hoy le digo hoy al Gobernador aquí públicamente: yo estoy más que abierto y claro que, estoy resuelto a que lleve este nombre, porque, al final de cuentas, es una definición de la gente de Cuernavaca”.