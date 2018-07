Obligan a respetar rutas a camioneros

Reciben quejas de algunas que no están cumpliendo con los tiempos

NUEVO LAREDO, TAM.- Para seguir al tanto y sobre las quejas que se puedan generar en el área de Transporte Público, la delegación de esta área, mantiene un operativo vacacional con personal de guardia, precisamente cuidando que este servicio se otorgue como debe ser.

“Se está revisando precisamente que no falten las unidades, para esas rutas que se tienen ya concesionadas, ya que hemos estado recibiendo quejas e algunas rutas que no están cumpliendo con los tiempos, o que están sacando unidades, y esto estamos verificando personalmente en las centrales, cuantas unidades faltan y que horarios traen, para que no descuiden el servicio”, comentó Víctor Galindo, delegado del Transporte Público en Nuevo Laredo.

De acuerdo a las quejas y revisión que se ha realizado, se detectó que en la ruta Cavazos Lerma se sacó al menos una unidad, y se investigara cual fue el motivo y de ser por alguna falla mecánica no habría problema, ya siendo alguna negligencia del concesionario, se harían acreedores a una multa.

“Implementamos precisamente este operativo, ya que en algunas ocasiones nos han comentado los mismos concesionarios, que no hay estudiantes en periodo vacacional, pero si hay algunos que van a cursos, entonces por eso les reiteramos que eso no es una escusa, para sacar unidades de las rutas ya que el servicio debe darse a todos en tiempo y forma”, enfatizó.

Para finalizar, dijo que el que no haya clases o estudiantes, no es escusa para retirar unidades a las rutas, ya que el compromiso como concesionario es muy claro y no se debe descuidar el servicio los 365 días del año, y con las unidades que estén concesionadas deben trabajar todo el año.365 días del año, y con las unidades que estén concesionadas deben trabajar todo el año.