Obispos se reunirán el domingo en Piedras Negras

NUEVO LAREDO, TAM.- Una reunión con el Nuncio Apostólico Franco Coppola, es la que sostendrán los obispos de las fronteras de México y Estados Unidos apartir de este 3 de septiembre en la ciudad de Piedras Negras, entre los asistentes se encuentra monseñor Enrique Sánchez Martínez de Nuevo Laredo, quién dará a conocer el panorama que se vive en esta frontera con este fenómeno social.

En rueda de prensa que ayer se realizó en la Casa del Migrante Nazareth, el obispo junto con el director de este albergue Giovanni Bizoto mencionó se pronunció por la suspensión de la Ley Estatal SB 4 de Texas que prohíbe las ciudades santuario y autoriza a los policías locales indagar el estatus migratorio de las personas que detengan por cualquier razón, se espera que hoy, 1 de septiembre entrará en vigor y que fue suspendida por el juez federal Orlando García de San Antonio, Texas.

“Hay todo un clamor, una realidad que no se puede ignorar en Estados Unidos y yo creo que es trabajo de muchos paisanos y gente comprometida por o menos ha convocado a esta suspensión temporal y se debe a la de unidad que vivimos y ahora con este evento la devastación de un huracán nos damos cuenta de cómo la realidad latina denigrante en todas partes de Estados Unidos y no solo en Texas, es algo que no se puede cancelar de un día a otro y ojalá y siga las trabajo y la presencia de muchas instituciones para que esta ley se modifique y sea una ley más suave para los paisanos que están allá y les permita seguir allá”, manifestó.

Dijo que por el lado mexicano se acerca lo propio para apoyar a los migrantes víctimas de la discriminación.

“Ellos dicen que no es discriminatoria y nosotros sí, ellos dicen que es un derecho que tienen para la seguridad nacional de no permitir la entrada a personas que no son de ahí y nosotros decimos migrar y buscar una mejor vida es un derecho también de buscar una mejor vida”, señaló.

En lo que respecta a la reunión Tex Mex en la.que se reunirán obispos desde San Diego a Brownsville y desde Tijuana hasta Matamoros.

“Este va a ser un momento muy importante porque viene un delegado del Papa Francisco para impulsarnos a los obispos de allá y de acá para trabajar por los migrantes ya que él siempre ha sido un defensor de los migrantes, ha ido a lugares en los que han sido difíciles y siempre ha solicitado que no sean discriminados y respetados y por eso viene el municipio, un representante del Papa y viene de la conferencia de Obispos de Estados Unidos a esta reunión que es una de las fronteras más grandes del mundo”, agregó.

Entre las actividades a realizar se encuentran las mesas de trabajo que desde hace meses programaron los episcopados de los Estados Unidos y de México para trabajar en común a favor de los migrantes.