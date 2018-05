Obispo oficia misa y felicita a los albañiles

NUEVO LAREDO, TAM.- Con una misa sol, es como ayer trabajadores de la construcción celebraron su día. Fue monseñor Enrique Sánchez Martínez quién los exhortó a ser un ejemplo de entrega a través de su trabajo que a tantas familias y personas benefician.

Esta eucaristía se realizó en la parroquia de La Santa Cruz fue con-celebrada por el párroco Tomás Barajas Cuarenta y el sacerdote Manuel Alejandro Rangel Iniguez en punto de las 8:00 de la mañana.

Además de felicitarlos, los exhortó a mantenerse unidos en la fe que la cruz representa para ellos. “Que esa fe, esa devoción no se les quite a todos los trabajadores de la construcción, el misterio de la cruz, es el misterio del amor, donde tengamos la cruz, en nuestras casas, trabajos, ahí está la prueba del amor de Dios que no luce sola, significa que Jesús descendió de ella y resucitó, siempre hay que tenerlo presente y dar testimonio”, consideró.

En esta misa se contó con familias de albañiles, arquitectos, ingenieros, empresarios, así como líderes sindicales entre otras agrupaciones.

Por la tarde, las actividades de la fiesta patronal continuaron para concluir con ésta celebración. A las 6:00 de la tarde se ofició la última misa en honor de los trabajadores de la construcción.