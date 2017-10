Obama sorprende a Michelle con emotivo vídeo

E.U.- Barack Obama le dedicó un emotivo mensaje a su esposa Michelle por su 25 aniversario de matrimonio en un video que le transmitieron a la ex primera dama durante un evento en el que participó en Pensilvania.

La reacción de Michelle Obama ha dado hoy la vuelta en redes sociales, pues es evidente que quedó conmovida ante las palabras de Barack.

El romántico momento ocurrió cuando Michelle estaba sobre el escenario, con la guionista Shonda Rhimes, ante 12 mil mujeres durante el evento Conference for Woman.

Rhimes interrumpió la charla e introdujo el video que el ex presidente grabó. “Sabemos que es un día especial para ti”, le dijo a Michelle.

Former Pres. Obama surprises former first lady Michelle Obama with special message on their 25th wedding anniversary https://t.co/IIBqOMHxnnpic.twitter.com/9Eo6jblqzF

— ABC News (@ABC) 4 de octubre de 2017