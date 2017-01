Obama galardona a Joe Biden con Medalla de la Libertad

ESTADOS UNIDOS.- Luego de señalar que Joe Biden ha sido “el mejor vicepresidente que ha tenido Estados Unidos”, el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, lo condecoró con la Medalla de la Libertad, el máximo honor civil que otorga el gobierno de ese país.

En una ceremonia en la Casa Blanca, Obama recordó su administración, donde Biden ha sido clave en los ocho años de su mandato.

“Vaya viaje que ha sido este. Hace ocho años y medio elegí a Joe para ser vicepresidente. No ha habido un solo momento en que dudara que él sea la mejor opción posible. Es un hombre extraordinario, con gran experiencia en el servicio público”, destacó.

Recordó que gracias a él la universidad en Estados Unidos es más asequible, y que “su consejo me ha hecho un mejor presidente”.

“Después de que acaba alguna reunión, después de que todo mundo sale, él no ha tenido miedo en decirme las cosas como son. Es eso lo que lo convierte en el mejor vicepresidente que ha habido”.

“Vaya legado tan admirable; una gran trayectoria en el servicio público”, señaló Obana.

.@POTUS announces that he's awarding @VP Joe Biden the Presidential Medal of Freedom pic.twitter.com/CBjzcaLhBO — POLITICO (@politico) January 12, 2017

“Cada que habla nos da sabiduría; pero sobre todo. ‘Nadie es mejor que ustedes y ustedes no son mejor que nadie”. no hemos acabado, Joe, levántate.

“Este es Joe Biden, un siervo leal, paciente y valiente, y sobre todo un miembro de familia”, indicó.