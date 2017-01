Obama cierra ‘puerta’ a cubanos migrantes

NUEVO LAREDO, TAM.- Primero decenas, luego cientos y quizás más adelante sean miles los cubanos que busquen llegar a Estados Unidos a través de Nuevo Laredo.

Desafortunadamente para ellos, Barack Obama, presidente de Estados Unidos, derogó la política “pies secos, pies mojados”, que se mantenía vigente desde el año de 1995, y que ahora ha derrumbado las esperanzas de estos ciudadanos de la isla cubana.

Este medio informativo platicó con Johaaner Fernández, quien es originario de Guantánamo en Cuba, con 31 años de edad tenía la ilusión de alcanzar llegar a Estados Unidos y trabajar, ya sea de albañil o de cocinero.

“Me pasé cinco años juntando los cinco mil dólares que he gastado para llegar hasta esta frontera, tenía la ilusión de llegar a Estados Unidos, trabajar y ayudar a mi familia, porque allá en Cuba se trabaja mucho pero no pagan bien, es por ello que había trabajado muy duro para reunir los cinco mil dólares en cinco años, es decir toda una vida”, añadió.

La política pies secos, permitía que los cubanos que tocarán suelo estadounidense solicitaran la residencia permanente al año y un día, contando desde el día de su llegada.

Mientras que, pies mojados, significaba que todo cubano que fuera detectado en medio del mar, sería detenido y devuelto a la isla.

Ahora con la decisión del Presidente Obama, desde este jueves dicha política es cosa del pasado, ya no hay más esa posibilidad.

“Todos los que llegamos a México, venimos de diferentes lugares de Cuba, después de un itinerario que nos llevo de la isla a Guyana, después a Brasil y de ahí pasando por diversos países hasta llegar a este país, ocho días en Tapachula, donde nos autorizan permanecer en México 20 días”, añadió Johaaner.

“Ayer viernes , ya estaba en migración en Estados Unidos, eran las 9 de la mañana, ya me estaban haciendo los papeles, pero luego dieron marcha atrás y me dijeron que lo único que podía pasar, era que me enviarían a un centro de detención y luego ser deportado a Cuba”, comentó.