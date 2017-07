O. J. Simpson logra libertad condicional tras nueve años en prisión

LOS ÁNGELES.- Orenthal James Simpson, OJ Simpson, podrá salir de prisión el próximo mes de octubre tas pasar nueve años encarcelado por un robo a mano armada. La antigua estrella del fútbol americano, uno de los deportistas más idolatrados de Estados Unidos en los años 80, obtuvo el voto favorable unánime de la Junta de Condicional del Estado de Nevada en una audiencia retransmitida en directo a todo el país como el juicio por asesinato en el que fue absuelto en 1995.

El caído ídolo estadounidense O. J. Simpson, de 70 años, compareció este jueves ante la Junta de Libertad Condicional del Estado de Nevada (EE UU) en su última oportunidad para la libertad condicional. La vista se realizó por videoconferencia entre la prision y Carson City y todo el país pudo ver a Simspon de nuevo ante un tribunal defendiendo que es “un buen tipo”. Una de las circunstancias citadas por el tribunal para concederle la libertad es la falta de condenas penales anteriores.

Orenthal James Simpson está en prisión por un atraco a mano armada a un coleccionista de trofeos en Las Vegas, del cual quería recuperar algunos recuerdos de su carrera como deportista, según su versión. Simpson fue condenado en 2008 por 12 cargos, incluidos secuestro, robo y asalto a mano armada. La Junta ya le concedió la condicional por ocho de los cargos en 2013. Si tenía un fallo en contra en esta oportunidad, no podía haber vuelto a pedir la condicional hasta 2022. Una buena señal para él era que el ex fiscal general del Estado de Nevada se haya mostrado favorable a que se le otorgue la libertad condicional. Ya hace unos años la junta destacó su buena conducta en prisión.

Al tener en cuenta el historial penal de Simspon, el país entero recuerda los sucesos de 1995. El juicio televisado de O. J. Simpson de 134 días por el asesinato de Nicole Brown y su pareja, Ronald Goldman, es todavía hoy el juicio del siglo en Estados Unidos. Una historia que el año pasado se convirtió en la trama de la serie American Crime Story: The People vs. O. J. Simpson y del documental O. J.: Made in America. Y aunque el deportista fue absuelto del doble crimen, la sombra de la sospecha nunca ha desaparecido. Su absolución fue vista como una revancha por la sentencia en el juicio de la paliza a Rodney King, que dio origen a los disturbios de Los Ángeles en 1992.

En la audiencia de este jueves, Simpson volvió a convertir la justicia en un espectáculo. La audiencia debía durar unos minutos y se convirtió en una retransmisión en directo de hora y media. Ante la pregunta de “¿qué estaba pensando?” cuando se produjo el asalto a mano armada, Simpson se puso a relatar de nuevo su propia versión exculpatoria de los hechos, como si se tratara de un nuevo juicio. Estuvo 20 minutos hablando, riendo, haciendo bromas y recordando la magnética personalidad que le llevó a ser una de las personas más populares del país.