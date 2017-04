Nuevo reencuentro de Timbiriche promete gira espectacular: Benny

CIUDAD DE MÉXICO.- A una década del segundo reencuentro del grupo Timbiriche, sus integrantes originales planean una nueva reunión en los escenarios para conmemorar los 35 años de su creación.

De acuerdo con el cantante Benny Ibarra, sus compañeros Érik, Paulina, Mariana, Sasha, Diego y Álix tienen disposición de participar, pero ha sido complicado coincidir los calendarios de todos, por lo que continúan en juntas de trabajo para ver si el proyecto se concreta a fines de este año o hasta 2018.

“Estamos a pocas semanas de saber. Yo soy uno de los problemas, por así decirlo, al igual que Mariana, quien también está en teatro; Sasha está grabando un disco; Érik está en la gira de los 90; Pau está a punto de sacar un disco; Diego tiene un contrato muy estricto de lo que hace en Miami y no es tan fácil la ecuación”, explicó.

Resaltó que existe un interés importante de parte de todos, incluso una lluvia de ideas para ofrecer al público una gira de conciertos de primer nivel.

“Si vamos a volver a juntar a Timbiriche es porque nosotros, como creativos y productores, quisiéramos hacer algo realmente espectacular, un ‘show’ que esté a la altura de nuestra generación y nuestro grupo. No sería algo de júntense, ensayen un mes y ya, será algo que habría que preparar durante muchos meses”, indicó.

A través de las redes sociales, los seguidores de la agrupación les han solicitado que consideren invitar al resto de los cantantes que también formaron parte de Timbiriche, como Thalía, Bibi Gaytán, Eduardo Capetillo o Edith Márquez, pero eso aún no lo han definido.

“Todo suena muy romántico, pero el lado práctico es lo más complicado, esa es la realidad. Hay disposición y hay cariño. Han pasado 10 años y nos dan ganas, ya nadie tiene prisa, por lo menos yo no, pues mi carrera la he llevado despacito, dejando que los proyectos correctos me lleguen”.

Este 30 de abril Timbiriche cumplirá 35 años de su presentación oficial en el desparecido programa de televisión “Siempre en domingo” y si las agendas de algunos coinciden, podría verse para celebrarlo.