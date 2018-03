Nuevo Laredo de los pocos que la federación les aumentó los recursos

NUEVO LAREDO, TAM.- El alcalde, Enrique Rivas Cuéllar, aseguró que Nuevo Laredo es de los pocos municipios en todo el país, que en vez de disminuir los recursos que recibe de la federación, tuvo un incremento de 7 millones de pesos más, destacando que eso los compromete muchísimo más ha seguir con este ritmo de trabajo y con buenos resultados.

El mandatario, reiteró lo que dijo al principio de año, que este 2018 será año de grandes consolidaciones, de proyectos que iniciaron, de proyectos que han estado empujando y que se están consolidando, confirmando que nadie había hecho tanto en tan poco tiempo, pues en menos de año y medio están dando resultados de alto nivel, y de beneficio para Nuevo Laredo.

“La extraordinaria relación, pero además porque cumplimos con los requisitos, si no cumpliéramos, si hubiéramos fallado en las primeras peticiones donde nos bajan un recurso y no hubiéramos cumplido como debe de ser, el recurso no sólo podría tener a disminuir, sino inclusive a no apoyar y mandar ese recurso a otros municipios”, indicó.