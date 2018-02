Nuevo adelanto de la batalla final entre Jiren y Goku

CIUDAD DE MÉXICO.-Como se habrán dado cuenta, el pasado 24 de febrero no hubo capítulo de Dragon Ball Super, esto debido al maratón de la ciudad de Tokio, el cual fue transmitido a la misma hora que se da el programa.

Por ello, la pelea entre Jiren y Goku la podremos ver hasta el siguiente fin de semana, el 3 de marzo. Si te quedaste con ganas de presenciar el combate entre los dos guerreros, Toei lanzó un nuevo avance del episodio, el cual nos muestra un poco más de la pelea.

Of course Toei uploaded the HD version right after I posted. pic.twitter.com/g6Vt8KlnHM

— Terez (@Terez27) February 25, 2018