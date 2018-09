Nueva York aprueba el género “X” para personas no binarias

CIUDAD DE MÉXICO.-Pronto, el reconocimiento de la identidad y expresión de género dará un paso adelante en Nueva York pues las personas que no se identifiquen ni como mujeres ni como hombres podrán seleccionar una tercera categoría en sus actas de nacimiento.

Este miércoles 12 de septiembre, el Consejo de la Ciudad y la Junta de Salud votaron para que a partir del 1 de enero de 2019, se incluya la categoría de género “X” en los certificados de nacimiento y no sólo eso, ahora tampoco será necesaria la declaración de un especialista de la salud para cambiar el marcador de género en el documento.

Al respecto, Bill De Blasio, alcalde de Nueva York dejó ver su postura a favor de la ley al expresar que ésta “permitirá a los neoyorquinos trans vivir con la dignidad y el respeto que merecen”.

Por su parte, el activista Toby Adams aplaudió la noticia y resaltó que el conflicto al que se enfrentan las personas no binarias por no tener una identificación que refleje con precisión su identidad es “irrespetuoso con su humanidad”.

Con Nueva York, ya son cinco estados de Estados Unidos en las que las personas no binarias pueden reflejar su identidad de género en un documento; antes que ella estuvieron Oregón, California, Washington y Nueva Jersey.