Nueva nave de SpaceX para llevar humanos a Marte

CIUDAD DE MÉXICO.- Elon Musk estuvo en el International Astronautical Congress en Adelaide, Australia, donde además de mostrar un proyecto para viajar a cualquier parte del mundo en menos de una hora, también dio una actualización de su ambicioso plan para colonizar Marte.

Hace un año el CEO de SpaceX reveló su Sistema de Transporte Interplanetario (ITS, por sus siglas en inglés), que básicamente es una enorme nave espacial propulsada por muchos cohetes. Desde entones la compañía de Musk ha hecho algunos cambios al sistema, que ahora han apodado cariñosamente como Big Fucking Rocket (BFR).

Así, SpaceX ha decido reducir las dimensiones del BFR, que ahora tendrá 31 motores Raptor en lugar de los 42 motores propuestos en un inicio.

El plan de Musk es que su equipo comience a desarrollar el BFR de forma que “canibalice” al resto de sus cohetes (como los Falcon 9 o Falcon Heavy), para luego invertir la tecnología desarollada y todos sus recursos en este nuevo sistema.

Pero la idea va más allá de llegar a Marte. Musk dijo en su conferencia que el ITS podría utilizarse tanto para viajes interplanetarios como para otras misiones, tales como el lanzamiento de satélites, el reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional o, incluso, para crear una base lunar. Sí, Elon Musk también quiere conquistar la Luna.

Según Musk, el ITS podría ser útil para todos estos fines gracias a que su costo de operación no sería tan elevado como se piensa, ya que el sistema sería completamente reutilizable. Algo parecido a que lo que ya sucede con los cohetes Falcon 9, de los que actualmente se pueden reciclar sus componentes en un 80%.

¿Y cuándo veremos algo de esto? Musk y SpaceX tienen la mirada puesta en el año 2022 para realizar las primeras misiones del ITS a Marte. Si todo sale bien, será en el 2024 cuando la compañía trate de hacer historia y lleve a los primeros humanos al Planeta Rojo.

Supporting the creation of a permanent, self-sustaining human presence on Mars. https://t.co/kCtBLPbSg8 pic.twitter.com/ra6hKsrOcG

