Nueva consulta, para Tren Maya, entre diciembre y enero: AMLO

VILLAHERMOSA.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció una consulta ciudadana para decidir si se debe o no construir el Tren Maya, la cual se realizaría entre los meses de diciembre de este año o enero del 2019, afirmando que será “muy fácil concretarla”.

Entrevistado en la terminal aérea de Villahermosa, luego de pasar unos días de descanso en la ciudad de Palenque, Chiapas, López Obrador afirmó que cuando se requiera realizar una consulta se hará, tal como sucedió en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), sobre el cual dijo ya se tomó una decisión.

“También va a haber consulta, no hay ningún problema, todo lo que requiera ser consultado se va aplicar, dicen que para no equivocarnos lo mejor es preguntar. A principios de enero puede ser o desde diciembre. No cuesta mucho trabajo hacerlo, es informarle a la gente y que la gente vote y creerle a la gente, tenerle confianza a la gente”, indicó.