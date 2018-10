Nombran nuevo vicario de la Catedral

NUEVO LAREDO, TAM.- Es el sacerdote David Rangel Quezada, el nuevo vicario de la Catedral del Espíritu Santo, fue durante la misa de las 7:00 de la tarde cuando feligreses le dieron la bienvenida.

Acompañado por el párroco de Catedral Rogelio Lozano Alcorta oficiaron una misa por su llegada a la sede del Obispo Enrique Sánchez Martínez.

“Para mí fue una gran sorpresa que me hayan mandado a catedral, yo en este ocaso de mi vida, esperaba que me mandaran a una capilla. Cuando me dijo el señor obispo que vendría a catedral, pensé qué voy hacer allá en una parroquia tan grande?, es un templo para grandes como lo es el padre Rogelio Lozano”, comentó.