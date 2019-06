No votar es pecado para los creyentes

Para creyentes es pecado mortal no elegir diputados. [Gabriela González /Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fuerte llamado a ejercer el voto este domingo 2 de junio realiza el obispo de Nuevo Laredo, monseñor Enrique Sánchez Martínez quién indicó que de no hacerlo, comete pecado mortal, debido al gran daño que causa el no elegir debidamente a quien legislará en Tamaulipas.

Mencionó que el bajo porcentaje de la votación que se estima participe en este proceso (un 35 por ciento), es un ejemplo de que no existe la cultura política.

“Siempre la iglesia tiene una palabra desde el evangelio para animar a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de buena voluntad, pero en especial a los católicos a cumplir no solo con un derecho, sino con un deber ciudadano.

Para un creyente es una falta grave no ejercer su deber de ir a elegir a sus gobernantes y eso es muy fácil saberlo desde la práctica. Por eso hacemos un llamado muy fuerte en especial a los católicos. La gente se quejaba de que no saben hacer leyes, pero es que no se sabe elegir, o se tiene una cultura del voto. Qué lástima que seamos tan pocos los que vamos a votar”, consideró.

Dentro de esta cultura, señaló Sánchez Martínez, se encuentra el interés por conocer a cada uno de los candidatos que representa a cada partido, las plataformas que integran su plan de trabajo, entre otros aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta.

“Yo creo que debemos exigirles, así como dice el Papa Juan Pablo II, que así como los elegimos, tenemos el deber de quitarlos, de eso habla la Encíclica Centecimus Annus habla de ese deber del ciudadano. Quien quede debe de servir con humildad a favor del pueblo, tener esa vocación, porque luego después de campaña, gana y la gente no los vuelve a ver, eso no debemos permitirlo.

Hay que distinguir que cuando se eligen legisladores, es a ese poder de la democracia de un elemento muy fuerte de la democracia actual, es el poder legislativo, ahí se fraguan las leyes, ahí se aprueban todos los presupuestos, no es menor una elección de los legisladores”, declaró.