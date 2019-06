No van a escuela 5 millones de niños: ONG

CIUDAD DE MÉXICO.-Más de cinco millones de niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad no asisten a la escuela, según el informe La Infancia Cuenta en México 2018.

El documento elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y dado a conocer este jueves, indica que cerca del 36 por ciento de ellos deberían estar en preescolar y 26.5 por ciento en el nivel superior.

El director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez, afirmó que en México existen 40 millones de menores de edad, de ellos, más de la mitad viven en condición de pobreza y 3.6 millones en situación de pobreza extrema.

El especialista advirtió que son ellos los que más probabilidades tienen de no asistir a la escuela o de abandonarla.

En este sentido, dijo que 3.2 millones de niños de entre 5 y 17 años de edad están en actividades económicas, de los cuales, 40 por ciento registran inasistencia escolar.

Pérez comentó que es a partir de los 12 años cuando los menores abandonan la escuela.

«Si bien las niñas, niños y adolescentes de 5 a 11 años se encuentran casi en su totalidad en la escuela, a partir de los 12 años dejan de acudir. La inasistencia alcanza al 50 por ciento de la población de 18 años de edad», mencionó.

La primera causa reportada por las mujeres de hasta 20 años, dijo, es la falta de recursos.

La segunda causa entre mujeres de 15 y 19 años, añadió, son las uniones tempranas o el nacimiento de un hijo.

A ello, agregó, se suman las condiciones estructurales de los planteles, que limitan el acceso a la educación de personas con discapacidad.

De acuerdo con datos del ciclo escolar 2013-2014, 8.9 por ciento del total de los planteles no tenían energía eléctrica, 8 por ciento no contaban con techo, más de 39 por ciento carecían de drenaje, 71.7 por ciento no tenían aula de cómputo y 74.7 carecían de sanitarios para personas con discapacidad.

María de Lourdes Zariñan, coordinadora del Programa de Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes indígenas es aún más limitado.

Según los datos proporcionados por la especialista, de los 31 millones de alumnos matriculados en la educación obligatoria en el ciclo escolar 2016-2017, sólo 9 por ciento eran indígenas.

La funcionaria de la CNDH dijo que sólo el 15 por ciento de las más de 243 mil escuelas se ubican en municipios indígenas.

Zariñan recordó que de acuerdo con el Banco de México, la probabilidad de que niños, niñas o adolescentes de estas comunidades concluyan la secundaria es 2.6 por ciento menor, mientras que en el caso de la secundaria el porcentaje es de 8 por ciento.

En su turno, Daniel Pérez Ponce, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes señaló que las leyes secundarias de la reforma educativa que actualmente se discuten en el Congreso son una oportunidad para subsanar los problemas del sistema educativo.

Pérez Ponce consideró un avance que en la reforma constitucional se establezca como obligatoria la educación inicial y que se plantee la creación de una estrategia integral para ese nivel.

Están avanzando, informó, en un acuerdo con legisladores para hacer de esta estrategia una política integral en la materia.

«Estamos avanzando en un acuerdo político para que se construya una política integral, aunque se llame Estrategia Integral», explicó.

Christian Skoog, representante de UNICEF en México, se pronunció por una reforma educativa que trascienda las administraciones federales, ya que de lo contrario la política en esta materia estará reinventándose cada sexenio.

«Si no tenemos reforma educativa que trascienda a los Gobiernos, vamos a reinventar cada sexenio y quien paga la cuenta son los niños», advirtió.