No tengo días malos porque no soy una mujer: Vladimir Putin

CIUDAD DE MÉXICO.- La visión de Vladimir Putin en temas como igualdad de género y derechos de la comunidad gay ha sido ampliamente criticada. Algunas de sus posiciones y comentarios han sido calificados como misóginos y retrógradas. Por ejemplo, el pasado 8 de marzo, en pleno Día de la Mujer, el mandatario ruso alabó a las mujeres de su país por ser “guapas”, “tiernas” y “estar siempre a tiempo”. El político ruso ha llevado a cabo otras acciones anticlimáticas contra los derechos de las mujeres. En enero de 2017, propuso dejar de criminalizar la violencia doméstica —aun cuando 14 mil mujeres rusas mueren al año por este tipo de abusos—. En otra ocasión, Putin dijo envidiar a Moshe Katsav, entonces presidente de Israel, quien había sido acusado por cometer violación y acoso sexual contra varias mujeres.

“Resultó ser un hombre fuerte, violó a 10 mujeres. Nunca lo hubiera esperado de él. ¡Nos ha sorprendido a todos, todos lo envidiamos!”, declaró el presidente Putin en octubre de 2006. Durante 2013, se aprobó una ley contra propaganda gay “con el propósito de proteger a los niños de la información que aboga por una negación de los valores tradicionales de la familia”. En enero de 2014, el máximo representante del Kremlin realizó declaraciones en contra de la comunidad homosexual, mientras en Rusia se preparaban para celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. El mandatario afirmó que los gays no serían víctimas de acoso siempre y cuando se mantuvieran lejos de los niños. El líder ruso volvió a la carga este 7 de junio en una entrevista con el cineasta estadounidense Oliver Stone.

Putin volvió a lanzar comentarios fuertes contra las mujeres y la comunidad gay en un diálogo que será incluido en el nuevo documental del director de cine. En el encuentro, Stone le preguntó a Vladimir si el Kremlin, alguna vez, tiene malos días. El mandatario ruso contestó: “no soy una mujer, así que no tengo malos días. No trato de insultar a nadie. Ese es sólo el curso de las cosas. Hay ciertos ciclos de la naturaleza”. El presidente Putin negó que existiese una persecución contra personas gay, aunque en su país se haya aprobado una ambigua ley contra la “propaganda homosexual” y en la República Rusa de Chechenia haya pruebas de una “limpia” de gays. ¿Recuerdan las preocupantes declaraciones Ramzan Kadyrov, presidente de Chechenia?

No hay gays en Chechenia. Si los hubiera, la policía no tendría que hacer nada. Sus parientes se ocuparían de enviarlos a un lugar sin retorno

Cuando Oliver Stone le preguntó a Putin si se sentiría cómodo en caso de bañarse junto a una persona gay, el mandatario dijo que no. “Bueno, preferiría no ir a la ducha con él. ¿Para qué provocarlo? Peeeeero tú sabes… soy un maestro de judo”, bromeó el presidente de Rusia. En el adelanto del documental, publicado por la cadena Bloomberg, se puede observar a Vladimir Putin dándole un tour por Moscú al cineasta. Durante el viaje, el mandatario describe su intensa rutina de levantamiento de pesas y en otro segmento aparece viendo Dr. Strangelove o Cómo aprendí a no preocuparme y amar la bomba, de Stanley Kubrick, en compañía de Stone.

Fuente: Sopitas