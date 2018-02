No tengo cola que me pisen, afirma José Antonio Meade Kuribreña

El aspirante presidencial afirmó que mientras otros ocupan el tiempo en defenderse de denuncias por actos de corrupción, él no tiene cola que le pisen

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que mientras otros ocupan el tiempo en defenderse de denuncias por actos de corrupción, él no tiene cola que le pisen.

El aspirante presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, aseveró que se dedica a hacer propuestas serias que le sirva a los mexicanos.

“Mientras otros ocupan su tiempo en defenderse de denuncias por corrupción, yo no tengo cola que me pisen y me dedico a hacer propuestas serias que le sirvan a la gente. Hoy vamos a Nuevo León”, publicó en su cuneta de Twitter @JoseAMeadeK.