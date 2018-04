“No soy resentida, aceptaría a Atala en ‘Hoy'”, dice Andrea Legarreta

La también actriz agregó que "entiendo que a veces hay jefes que te dicen qué decir, hay programas donde eso sucede; en mi caso, no me lo han dicho, si me piden que lo haga, no lo voy a hacer". [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta, conductora del matutino estrella de Televisa “Hoy”, reconoció que en el pasado tuvo algunos problemas personales con Atala Sarmiento, ahora ex colaboradora de “Ventaneado”, no obstante, dice no ser resentida y que la aceptaría en el programa.

“Ella estuvo en un trabajo donde muchas ocasiones nos pegó a nosotros, incluido por ejemplo mi papá, Gali, mi familia; no es cerrarle las puertas, pues somos gente educada, yo me la encontré en una alfombre roja después de que habló de mi familia, que mi mamá lloró por lo que dijeron, entonces es complicado”, mencionó Legarreta.

En una charla con Adela Micha para su canal de YouTube “Saga”, la también actriz agregó que “entiendo que a veces hay jefes que te dicen qué decir, hay programas donde eso sucede; en mi caso, no me lo han dicho, si me piden que lo haga, no lo voy a hacer”.

A la pregunta sobre si le parecería tener a Atala de compañera de planta, Andrea reconoció que la convivencia se antojaría complicada, aunque también aclaró que por lo pronto Atala Sarmiento sí aparecerá en una emisión de esta semana como invitada.