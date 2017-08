No soy mejor por estar en Europa que quien está en MLS: Chicharito

CIUDAD DE MÉXICO.- Su deseo por mantenerse en el futbol europeo no hace a Chicharito una mejor persona o futbolista que sus compatriotas que optaron por irse al jugar a Estados Unidos.

En su primera conferencia de prensa como elemento del West Ham, Javier Hernández fue cuestionado por la decisión de Carlos Vela y Jonathan dos Santos, quienes militarán en la MLS.

“Mi felicidad es haber venido al West Ham, y la de ellos será estar en Estados Unidos, pero no por eso soy mejor jugador o mejor persona que ellos.

“No me gusta que me pongan como ejemplo por haber venido aquí, yo soy diferente a ellos. Parece que como yo estoy aquí sí valgo la pena y ellos no, pero no es así”, expresó.