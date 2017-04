No seré joven por siempre: Zac Efron

MIAMI.- Zac Efron se ríe y hasta se sonroja. “Claro que he sido juzgado (por ser guapo), también ha ayudado y a veces no tanto, a veces la gente lo ama, a veces lo odia, pero soy yo, no puedo realmente arreglarlo y no voy a estar preocupado por lo que la gente piensa”, dice el ojiazul.

En honor a la verdad, no hay película en donde Efron no eche mano de sus atributos físicos, sin embargo, el actor de 29 años está consciente de que el tiempo sigue su curso y ahora valora otro tipo de cosas.

“Ahora que estoy en el final de mis 20 me doy cuenta que no seré joven por siempre y lo que realmente me emociona no es sólo viajar para el estreno de ‘Baywatch’ o hacer ciertas películas, también me emociona viajar para ver a mis papás”, comenta después de prepararse un una combinación de jugos saludables.

La carrera del actor lo ha llevado a crecer frente a la pantalla y dejar de ser un adolescente que cantaba y bailaba en “High School Musical” para convertirse en un adulto que lo mismo es galán, sensible y hasta heroico.

“Ha sido interesante, yo pienso que fui muy afortunado de ser educado por padres geniales y su guía, para ellos nunca fue importante hacerme una gran estrella de cine: ‘sé tú mismo y veamos qué sucede, si esta es tu forma de arte, tratemos de llevar eso al siguiente nivel’. ¿Cuál fue el siguiente nivel? Trabajar con grandes directores y hacer personajes”, expresa.

Recientemente estrenó “Baywatch” (Guardianes de la bahía) junto con Dwayne Johnson y ahí se sintió un estilo de héroe, por aquello de que tenía que hacer algo de policía y hasta de detective. Sin embargo, ser un superhéroe en la pantalla no es algo que sea su prioridad.

“No sé, no puedo decir que no porque sería un hipócrita si sí diría que sí, pero creo que todo es cíclico, simplemente hay que ver las películas que hicieron grandes cosas este año: ‘Moonlight’, y musicales como ‘La La Land’, que están de regreso”, considera.

Será precisamente que aprovechando esta euforia de los musicales será parte de la cinta “The Greatest Showman”, en donde se cuenta la vida de P.T. Barnum, creador del circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus, en la que compartirá créditos con Hugh Jackman.