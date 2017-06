No se te ocurra transmitir una película en Facebook

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde siempre ha existido la piratería, pero las nuevas tecnologías se han encargado de moldearla a las exigencias actuales de los usuarios. Los que se dedican a hacer uso ilegal de los medios de entretenimiento con fines lucrativos siempre se han caracterizado por incursionar en lo más novedoso.

Ahora, ya no basta con acceder a un sitio y descargar contenidos sin costo alguno, sino que herramientas como las de Facebook de transmisión en vivo, han hecho que los usuarios tengan gran facilidad y accesibilidad para compartir lo que les venga en gana.

Si bien Facebook ha realizado grandes esfuerzos por mantener mayor orden en las publicaciones de los usuarios, pues ya han sucedido casos de suicidios y homicidios en vivo y la red social no ha podido hacerse cargo de la situación de manera óptima, pero no ha sido suficiente.

Incluso la plataforma de Mark Zuckerberg anunció que contrataría a 3 mil personas para que pudieran monitorear transmisiones en vivo y tener mayor control en contenidos violentos. Sin embargo, son miles y miles los usuarios que se han aprovechado de las transmisiones en vivo para transmitir películas a millones de personas.

¿Cómo controla Facebook la transmisión de una película?

Recientemente, un joven fue arrestado por haber difundido la película de Deadpool a través de Facebook, pues más de 5 millones de usuarios vieron la película. El hombre, residente en Fresno, California, subió de forma ilegal la película producida por Marvel y protagonizada por Ryan Reynolds justo una semana después de su estreno en febrero del año pasado. Después de haberla transmitido en vivo, el sujeto la dejó publicada y al alcance de todos los usuarios.

Ante dicho suceso, el FBI detuvo a un hombre de 21 años, acusado de violación del derecho de la propiedad intelectual. Lamentablemente, el acusado se enfrentará a tres años de prisión por haber infringido los derechos de autor.

El hombre llamado Trevon Maurice de 21 años podría no salir bajo fianza. Aunque no se ha indicado cuánto tiempo estuvo Deadpool en el muro del acusado, los informes oficiales revelaron que la película fue vista millones de veces. Sin embargo, Facebook demostró no contar con los suficiente algoritmos que detecten contenidos con uso ilegal.

Es comprensible que Facebook no tenga el control de todos los usuarios, pues es la red social más utilizada a nivel mundial, pero sabemos que la plataforma ha invertido grandes esfuerzos en detectar contenidos violentos, denigrantes, pornográficos, ilegales, etc. Si bien la libertad de expresión es algo por lo que siempre se ha peleado, a través de la red social todo se ha corrompido y desvirtuado.

Lo lamentable del asunto es que lo único que sucede en Facebook es un reflejo de nuestra sociedad actual, no podemos atribuir culpas a la plataforma, porque debemos reconocer que ha realizado muchos esfuerzos en combatir cualquier publicación ofensiva.

Por supuesto, no todos sus algoritmos son lógicos; hay cosas que deberían ser censuradas y otras que no, pero la subjetividad siempre entrará en juego. Nunca podrán existir reglas definitivas con las que todos estén de acuerdo.