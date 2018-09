No sé si quiero trabajar para Disney: Dave Bautista

El actor se muestra firme con su decisión de no querer regresar a Guardianes de la Galaxia, si Disney no reincorpora a Jame Gunn.

CIUDAD DE MÉXICO.-El actor Dave Bautista se muestra firme en contra de la decisión de Disney de despedir a James Gunn, luego de que se difundieran algunos tuits en los que hacía bromas sobre violación y pedofilia.

El actor, que interpreta a Drax, siguió hablando en contra de la compañía tras el despido del realizador, durante una entrevista con The Jonathan Ross Show.

“Es una conversación amarga y dulce, um, no, es una conversación amarga y amarga porque no estoy muy contento con lo que han hecho con James Gunn… Para ser honesto, no sé si quiero trabajar para Disney”, expresó.

James Gunn ya escribió un borrador del guión para Guardianes de la Galaxia, vol. 3 cuando Disney anunció que la compañía “cortó nuestra relación comercial” a través de tuits de hace una década de Gunn en los que bromeaba sobre la violación y la pedofilia.

Estos “esfuerzos totalmente fallidos y desafortunados de ser provocadores”, como los llamó Gunn, fueron desenterrados por conservadores de extrema derecha en respuesta a las abiertas creencias políticas del cineasta en línea.

Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel, Karen Gillan, Michael Rooker, Bautista y Sean Gunn firmaron una carta abierta sobre el asunto en apoyo de la readmisión de Gunn. Sin embargo, surgieron informes de que Disney no reconsideraría su decisión y buscaría contratar a otro director para que se haga cargo.

