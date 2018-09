[VIDEO] ‘No se reían de mi, se reían conmigo’: Donald Trump

NUEVA YORK.- Luego de que diversos medios de comunicación publicaran sobre las risas que provocó el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario aseguró que estos reportes eran “noticias falsas”.

Donald Trump se reunió en conferencia durante la 73 Asamblea General de las Naciones Unidos en Nueva York.

“No se reían de mí. Estaban riéndose conmigo”, aseveró en una conferencia de prensa un día después de que sus homólogos se rieron mientras Trump comenzaba su intervención en la Asamblea y relataba los logros económicos de Estados Unidos bajo su mandato.

“Nos divertimos. No se rieron de mí”, dijo. “Entonces las noticias falsas decían que la gente se rió del Presidente Trump. No se rieron de mí. La gente pasó un buen rato conmigo. Lo estábamos haciendo juntos. Pasamos un buen rato. Ellos respetan lo que he hecho”.