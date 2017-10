No se ocupan los Taxis Rosas en Nuevo Laredo: Sindicato

Pero de ser disposición del gobierno, no hay la negativa tampoco de participar con dicho programa

NUEVO LAREDO, TAM.- Desde hace 80 años no se ha documentado algún problema entre un conductor de taxi y una mujer, por lo que el Líder del Sindicato de los Taxistas, Joaquín Treviño Reyes, no considera necesario la implementación de los Taxis Rosas en Nuevo Laredo, pero de ser disposición del gobierno, no hay la negativa tampoco de participar con dicho programa.

“En lo que tenemos de organización para el servicio de Taxis, no se ha documentado un problema entre choferes y alguna dama, y en ese sentido si en algunos otros municipios, el estado tomo esa determinación será porque de alguna manera no pueden combatir, o garantizar la integridad de las damas, pero creo que no es el caso de Nuevo Laredo, todos nuestros taxistas son unos profesionales. “Incluso contamos con una base de datos, de quienes trabajan, a qué hora, donde se ubican, en si todo lo tenemos bajo control, a claro solo a nuestros miembros, sabemos que por allí andan otros vehículos que dan el servicio de taxi, para empezar más caro, y obviamente por ellos no respondemos, y si de alguna manera será la forma para incrementar el servicio ese de las famas, primero necesitan hacer una buena normatividad donde se daría ese servicio”, explicó Treviño Reyes líder sindical de los Taxistas.

Ante la historia y los registros de un buen trabajo del gremio de taxistas, Joaquín Treviño insistió en que no es necesario este tipo de cambios, pero que sin duda es imperante se tenga más supervisión de operación, atender quejas, y sobre todo saber quiénes andan allí en la calle, queriendo ser taxistas, ya que la supervisión sería la única forma de evitar problemas o quejas fuertes.