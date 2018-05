No respeta señalamiento chocando contra vehículo estacionado

NUEVO LAREDO, TAM.- Por no respeta la señal de alto en transitado crucero, un imprudente conductor chocó contra un vehículo estacionado.

David R. A., de 35 años, residente en la colonia Juárez, trato de evitar chocar contra una camioneta, solo para estrellarse contra un vehículo de reciente modelo.

A bordo de una camioneta Ford Windstar modelo 1999, David circulaba de oriente a poniente sobre la calle Nuevo León.

Al llegar a la intersección con la avenida Álvaro Obregón, en forma imprudente David no respeta la señal de alto y cuando va cruzando, trata de evitar chocar contra una unidad que va sobre dicha arteria.

Esto provoca que David pierda el control, cargándose a la derecha y termina por chocar contra una camioneta Chevrolet Equinox modelo 2011, que se encontraba estacionada.

Este vehículo es propiedad de Diana, quien exigió la reparación de los daños.

“Circulo por la Nuevo león, cuando una troca arrancó extremadamente rápido y solo me dio tiempo a esquivarla, topando así otro vehículo, pues no me quedaba más espacio”, fue lo declarado por David a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.