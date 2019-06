No pueden aceptar siempre demandas de Trump: Jacobson

La ex Embajadora de Estados Unidos en México, criticó a la Administración de Andrés Manuel López Obrador por aceptar a migrantes mientras procesan sus solicitudes de asilo.

E.U.-Roberta Jacobson, ex Embajadora de Estados Unidos en México, criticó a la Administración de Andrés Manuel López Obrador por aceptar a migrantes mientras procesan sus solicitudes de asilo y aseguró que no puede aceptar todas las demandas de Donald Trump.

«Así como el Presidente López Obrador ha encontrado que ‘amor y paz’ como política doméstica sobre migración no funciona infinitamente, también va a encontrar que no se puede conciliar y aceptar siempre las demandas de un matón como Trump», aseguró la ex funcionaria en entrevista con la cadena británica BBC.

Jacobson aseguró que el País no cuenta con la capacidad para aceptar a los migrantes que son devueltos a México mientras esperan su proceso de asilo en EU.

«Fue un error por parte del Gobierno de México aceptar todo esto sin pensar exactamente cómo finalizar ese proceso», aseguró.

«No veo infinita la paciencia, la generosidad o los recursos de los estados en el norte del país de aceptar a esa gente. ¿Cómo pueden alimentarlos, dar viviendas y hasta quizás empleos a todas esas personas que tienen que esperar a veces dos años para su proceso de asilo?», criticó.

La ex funcionaria aseguró que la amenaza de imponer aranceles si funcionó, luego de causar «pánico» y logró negociar cosas que no estaban preparados para aceptar antes.

La ex Embajadora, que renunció a su cargo en 2018, lamentó que el Gobierno mexicano haya cedido ante la amenaza de Trump de imponer un arancel del 5 por ciento al País si no se detenía la llegada de indocumentados.

Consideró, además, que el aumento de efectivos de la Guardia Nacional en la zona sur tiene pocas probabilidades de bajar la migración, y puso como ejemplo el envío de la Guardia estadounidense a la frontera con México.

«Si estas medidas no bajan las cifras de migrantes de México a EU, (Trump) va a regresar al tema de los aranceles», apuntó.

«El problema que un país tiene para satisfacer a un matón como Trump es que a cada rato va a iniciar otra demanda».