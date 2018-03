“No pude ni respirar”: Eiza González explica por qué eligió su vestido amarillo

CIUDAD DE MÉXICO.-Ya han pasado varias semanas desde los Premios de la Academia 2018, y muchos no saben el verdadero valor y significado del vestido amarillo diseño de Ralph Laurenque usó la actriz y modelo, Eiza González.

Por ello finalmente decidió hablar de la tan criticada prenda que según la joven de 28 años, no la dejó ni respirar de tan entallado.

“A sí no puede respirar, el mensaje era usar algo aparentemente sencillo y al mismo tiempo representar el cómo me siento, soy una mujer muy segura de mi misma, siento he llegado a donde estoy por mi seguridad y creo que el amarillo representa eso, sin contar que es un gran diseño de Ralp Lauren, sencillo pero no tan sencillo, seguimos hablando de él hasta la fecha”, comentó con una gran sonrisa.