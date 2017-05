No pagará SETASA reparto de utilidades

NUEVO LAREDO, TAM.- Dado a que la empresa Servicios Tecnológicos Ambientales S.A. (SETASA), la cual proporciona el servicio de limpieza en la localidad, no obtuvo ganancias durante el año pasado, no pagará el reparto de utilidades a sus trabajadores.

Así lo anunció Alejandro Pérez Tapia, gerente general de la citada empresa, quien indicó que no es que no se quieran pagar las utilidades a los empleados, y por ende esto haya generado una serie de rumores de paro de labores de parte del personal, si no que al no haber ganancias no habrá reparto de utilidades.

El mencionado manifestó lo anterior en la tradicional conferencia de prensa celebrada por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, que por esta ocasión se celebró en las instalaciones de la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

Pérez Tapia reiteró que no hay riesgo de paro de labores y que la empresa sigue funcionando normalmente.