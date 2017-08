“No nos interesa ser el Real Madrid”: Nahuel Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que Jaime Lozano, entrenador de los Gallos Blancos de Querétaro, calificara a Tigres como el Real Madrid de México, en el conjunto universitario no piensan lo mismo.

Así lo expreso el arquero felino, Nahuel Guzmán, quien agradeció los comentarios del estratega de Gallos, pero que aseguró no tener interés en convertirse o ser comparados con la escuadra merengue ya que prefieren mantenerse concentrados en hacer de Tigres un equipo competitivo en todas las competencias que disputen.

“No quiero entrar en mucho detalle de las declaraciones porque leí solo un título y es difícil contextualizar, no sé en qué marco hizo la declaración. Personalmente puedo decir que no me interesa ser el Real Madrid, la verdad. En este momento personalmente deseo ser un tigre competitivo a nivel nacional, a nivel internacional y en cada Copa que se juegue”, expresó el guardameta argentino.

‘El Patón’ también consideró que dicho comentario podría ser una estrategia del ‘Jimmy’ Lozano para generar más presión sobre el equipo universitario.

“De alguna manera, se pueda tomar como un piropo si se quiere, creo que es una manera de echarnos la presión a nosotros y darnos la responsabilidad de tener que salir a buscar un resultado, no solo el sábado, sino partido a partido y eso nosotros lo tenemos claro por la jerarquía que tiene este Tigres”, añadió.

Por último, el también seleccionado argentino espera que Tigres se mantenga trabajando sin compararse con el Real Madrid, ya que solo buscan enfocarse en volver a ser un equipo ganador en el futbol mexicano.

“Agradecemos los halagos, pero no necesitamos que nos presionen más de lo que ya tenemos. Al margen de todo intentaremos volver a ser un equipo competitivo, sin creernos el Real Madrid porque creo que estamos bastante lejos y es otro tipo de competencia. Imagino que fue una especie de metáfora”, finalizó.