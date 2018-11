No me voy de Villas hasta dejarla pavimentada: Rivas

NUEVO LAREDO,TAM.-Cumple Enrique Rivas su compromiso de regresar a Villas de Sanmiguel para poner en marcha trabajos de mejoramiento en la colonia a través del Programa Acción Inmediata (PAI), para escuchar las demandas de los vecinos sin intermediarios, y para anunciar obras de pavimentación, alumbrado, y posible construcción de una secundaria.

El alcalde anunció que en 20 días dará inicio la repavimentación con concreto hidráulico en los cruceros Bulevar San Miguel y Día del Trabajo; Santa María y Día del Trabajo; y Santa María y San Rodrigo, obras que deberán quedar concluidas antes de terminar el año.

También informó que en el Plan de Obra Pública 2019, presentará el proyecto de construcción de una secundaria en apoyo a los jóvenes de este sector.

“De esto se trata, servirle a la gente, venir a dar la cara, tener el mínimo de compromiso con determinación y traerles soluciones”, dijo el edil.

Los vecinos agradecieron al Presidente Municipal por su compromiso, por preguntarles y escuchar las necesidades que tienen.

“Me da mucho gusto ande aquí el presidente Rivas, dando la cara a toda la gente de Villas de San Miguel, porque muchos nada más habla que no se acerca ni nada, gracias a Dios ya lo vimos ahorita que sí está apoyando a la colonia, acudió a nuestro llamado”, expresó Marisela Alvarado Dávila.

Martha Vaca Canales mencionó: “le agradecemos al presidente Enrique Rivas el apoyo que nos da, aquí nosotros también vamos a estar con él, me emociona mucho porque a mi carrito ya le cambiaba llantas a cada rato, gracias y estamos muy contentas porque ya nos están atendiendo”.

Antes de despedirse de los colonos, Enrique Rivas les aseguró “no me voy a salir de Villas de San Miguel hasta no dejarla completamente pavimentada toda, arreglada y perfectamente iluminada, eso es algo que de manera clara lo quiero hacer. Esto es un trabajo en equipo donde todos nos sumamos para poder dar soluciones a la ciudadanía y en particular a Villas de San Miguel”.

Personal de Servicios Públicos Primarios dio mantenimiento a 13 lámparas y reparó un circuito de alumbrado público, tapó 55 baches, limpió 20 casas abandonadas y 17 cuadras; hizo barrido de 9 mil 300 metros lineales. Limpieza Urbana recolectó 56 toneladas de basura.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), reparó ocho tubos rotos en las banquetas, destapó siete drenajes obstruidos y limpió siete pozos de visita.

También se cambiaron 12 señales de alto.

Parques y Jardines brindó mantenimiento a las calles Santa Claudia, San Valentín, Santa Patricia, San Ignacio, Santa Josefina, San Julián y recolectó dos toneladas de basura; podó cinco árboles y cuatro palmas; limpió cuatro plazas y cuatro parques; además de los camellones recogió tres toneladas de maleza.