“No me quería ir de Cruz Azul”: Gabriel Peñalba

CIUDAD DE MÉXICO.- Gabriel Peñalba terminó su relación laboral con Cruz Azul para enrolarse en la filas de la Unión Deportiva Las Palmas donde estará bajo las órdenes de Paco Jémez, pero no lo hizo sin antes hablar un poco sobre su salida del equipo de La Noria, en donde aseguró no se sintió deportivamente útil.

“Tranquilamente no me iba de Cruz Azul, pero si deportivamente no me siento útil o feliz prefiero sacrificar la parte económica y ganar en la parte deportiva”, dijo el argentino minutos antes de tomar su vuelo rumbo a Europa.