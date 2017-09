No me gusta cuando EPN me felicita: Del Toro

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la presentación de su más reciente cinta La forma del agua –The shape of water-, ganadora del León de Oro a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el también productor se tomó un tiempo para hablar sobre la política y los problemas que enfrenta México.

“No, no me gusta cuando me felicita. No me gusta porque México es un país que ha tenido grandes personas, de todo: atletas, artistas, científicos, filántropos, pero no hay grandes políticos. A veces me pregunto ¿cómo es posible que no nazcan 10 políticos que hagan lo que se tiene que hacer? que tengan esa vocación. La clase política está pervertida, hay todo un rollo para hacer justamente lo contrario de lo que se debería hacer”, aseveró Guillermo.